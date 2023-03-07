Синоптики рассказали о погоде в Курганской области 8 марта

В среду, 8 марта, в Курганской области прогнозируется гололедица, местами метель.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью температура воздуха составит -8...-13 °С, днём 0...-5 °С. Ветер 4—9 м/с, местами до 14 м/с.

В четверг, 9 марта, возможен небольшой снег. В ночное время ожидается -4...-9 °С, в дневное до +4 °С. Ветер 3—8 м/с, порывы до 13 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что на юге европейской территории страны ожидается резкое потепление на этой неделе.