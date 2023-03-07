Пожароопасный сезон в Татарстане начнётся 15 апреля

Пожароопасный сезон в Татарстане начнёт действовать с 15 апреля.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на постановление, подписанное и. о. премьер-министра республики Рустамом Нигматуллиным.

В частности, утверждены населённые пункты, где существует большая вероятность лесных пожаров. Под контроль взяты территории садоводства и огородничества, а также организации для отдыха и оздоровления детей.

Главам муниципалитетов поручено создать минерализованные полосы вокруг населённых пунктов и очистить территории у леса, создать специальные места для сжигания мусора, передаёт inkazan.ru.

Ранее синоптики Челябинского гидрометцентра спрогнозировали потепление до +5 °C в регионе 8 марта.