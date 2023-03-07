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В Подмосковье отреставрируют Бобренёв монастырь

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В городском округе Коломна отреставрируют Богородицерождественский Бобренёв мужской монастырь.
В Подмосковье отреставрируют Бобренёв монастырь
  • Gettyimages.ru
  • © Eugene Perchekliy / EyeEm

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Монастырь — объект культурного наследия федерального значения.

«Это старейшая монашеская обитель на территории Коломенского городского округа. Бобренёв монастырь изначально имел стратегическое значение, позволяя контролировать дорогу из Владимира в Коломну», — говорится в проектной документации.

Работы должны быть выполнены с даты заключения госконтракта до 15 ноября 2023 года.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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