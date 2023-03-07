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В трёх городах Крыма запустят праздничные троллейбусы в честь 8 Марта

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В Симферополе, Ялте и Алуште запустят праздничные троллейбусы в честь 8 Марта.
В трёх городах Крыма запустят праздничные троллейбусы в честь 8 Марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Впервые каждый из троллейбусов будет иметь индивидуальный дизайн.

Тем временем, в Казани в Международный женский день праздничной подсветкой окрасится телебашня, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Тематическое освещение можно будет увидеть с 17:30 до 23:00.

Ранее в преддверии Международного женского дня президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала о нестандартных букетах.

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