В Нижегородской области проведут более 200 мероприятий в честь 8 Марта
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.
Ряд тематических акций состоится на базе районных домов культуры и клубов.
В Бутурлинском историко-краеведческом музее будет работать выставка «Женские лики».
Центральная городская детская библиотека имени Пушкина в Сарове организует серию творческих мастерских «Особенный подарок для особенного дня».
Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.