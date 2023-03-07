В Нижегородской области проведут более 200 мероприятий в честь 8 Марта

Нижегородские учреждения культуры подготовили мероприятия в честь 8 Марта. Запланировано около 200 концертов, выставок, творческих встреч и мастер-классов.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Ряд тематических акций состоится на базе районных домов культуры и клубов.

В Бутурлинском историко-краеведческом музее будет работать выставка «Женские лики».

Центральная городская детская библиотека имени Пушкина в Сарове организует серию творческих мастерских «Особенный подарок для особенного дня».

Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.