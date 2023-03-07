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В Нижегородской области проведут более 200 мероприятий в честь 8 Марта

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Нижегородские учреждения культуры подготовили мероприятия в честь 8 Марта. Запланировано около 200 концертов, выставок, творческих встреч и мастер-классов.
В Нижегородской области проведут более 200 мероприятий в честь 8 Марта
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Ряд тематических акций состоится на базе районных домов культуры и клубов.

В Бутурлинском историко-краеведческом музее будет работать выставка «Женские лики».

Центральная городская детская библиотека имени Пушкина в Сарове организует серию творческих мастерских «Особенный подарок для особенного дня».

Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.

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