В филиале госпиталя имени Бурденко провели концерт к 8 Марта

В филиале ГВКГ имени Николая Бурденко состоялся концерт, приуроченный к 8 Марта.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В выступлении приняли участие артисты Центрального академического театра Российской армии, в том числе Андрей Кочинов и Илья Баранов. На сцену вышла и певица Юта.

Зрителями стали участники СВО, проходящие курс лечения, а также врачи и медсёстры.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки участников СВО.