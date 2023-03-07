В филиале госпиталя имени Бурденко провели концерт к 8 Марта
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В выступлении приняли участие артисты Центрального академического театра Российской армии, в том числе Андрей Кочинов и Илья Баранов. На сцену вышла и певица Юта.
Зрителями стали участники СВО, проходящие курс лечения, а также врачи и медсёстры.
Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки участников СВО.