Согдиана и Нина Фокина выступили в составе агитбригады «Русского радио»
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Об этом сообщили в пресс-службе Русской медиагруппы.
В выступлениях приняли участие Согдиана, Нина Фокина, Roxana, Ян Марти и Андрей Бриг.
«Сегодня я выступаю в составе агитбригады «Русского радио» в третий раз. Очень счастлива вновь встретиться с ребятами. Здесь совсем другая атмосфера, нежели на обычных мероприятиях, более сплочённая и дружная», — заявила Нина Фокина.
Согдиана, со своей стороны, отметила, что выступления перед такой публикой дарят ни с чем не сравнимые эмоции.
«Задача артиста — поддержать этих смелых ребят, поднять их дух. Когда мы с коллективом, выступив, уходим со сцены, к нам подходят зрители, мы слышим их отзывы», — сказала она.
С августа 2022 года агитбригады выступили в Московской области, ЛНР, ДНР и Крыму.