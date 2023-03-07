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Согдиана и Нина Фокина выступили в составе агитбригады «Русского радио»

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Агитбригада «Русского радио» провела концерты для военнослужащих воздушно-десантных войск и членов их семей в культурно-досуговом центре в Кубинке, а также в Краснознамённой воинской части Можайска.
Согдиана и Нина Фокина выступили в составе агитбригады «Русского радио»
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Об этом сообщили в пресс-службе Русской медиагруппы.

В выступлениях приняли участие Согдиана, Нина Фокина, Roxana, Ян Марти и Андрей Бриг.

«Сегодня я выступаю в составе агитбригады «Русского радио» в третий раз. Очень счастлива вновь встретиться с ребятами. Здесь совсем другая атмосфера, нежели на обычных мероприятиях, более сплочённая и дружная», — заявила Нина Фокина.

Согдиана, со своей стороны, отметила, что выступления перед такой публикой дарят ни с чем не сравнимые эмоции.

«Задача артиста — поддержать этих смелых ребят, поднять их дух. Когда мы с коллективом, выступив, уходим со сцены, к нам подходят зрители, мы слышим их отзывы», — сказала она.

С августа 2022 года агитбригады выступили в Московской области, ЛНР, ДНР и Крыму.

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