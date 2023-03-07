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Подмосковные парки подготовили программу в честь 8 Марта

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В Московской области более 60 парков подготовили программу, посвящённую 8 Марта. Она включает мастер-классы, конкурсы, концерты и другие мероприятия.
Подмосковные парки подготовили программу в честь 8 Марта
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, в парке «Пехорка» в Балашихе состоятся лекции о макияже, а посетители «Скитских прудов» в Сергиевом Посаде смогут принять участие в мастер-классе в технике «Горячая эмаль».

Праздничный концерт запланирован в парке 30-летия Победы в Орехове-Зуеве, спортивная программа «Моя мама самая лучшая» — в парке культуры и отдыха в Лосино-Петровском.

Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.

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