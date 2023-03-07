Узнать больше

Александр Иншаков поделился воспоминаниями о съёмках в «Крестоносце»

Короткая ссылка
Президент Гильдии каскадёров, актёр и продюсер Александр Иншаков рассказал подробности о съёмках в боевике «Крестоносец».
Александр Иншаков поделился воспоминаниями о съёмках в «Крестоносце»
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Съёмки были непростыми, не все их выдержали. Многое пришлось менять на ходу, но в итоге этот фильм стал визитной карточкой нашей Ассоциации каскадёров. А главной героиней вместо Веры Сотниковой стала Оля Кабо», — заявил он в беседе с pravda-nn.ru.

По словам Иншакова, актрисе даже доверили самой выполнять трюки.

«Мы отсняли весь фильм, но осталась финальная сцена, в которой нам надо было прыгать вместе из окна. Оля была напугана, но согласилась. Мы поднялись наверх, открыли окно, а сверху всё выглядит страшнее. Мы присели на подоконник и… прыгнули», — сообщил он.

Как отметил Иншаков, в фильм вошёл второй дубль, а Кабо стала почётным каскадёром.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить