Александр Иншаков поделился воспоминаниями о съёмках в «Крестоносце»

Президент Гильдии каскадёров, актёр и продюсер Александр Иншаков рассказал подробности о съёмках в боевике «Крестоносец».

«Съёмки были непростыми, не все их выдержали. Многое пришлось менять на ходу, но в итоге этот фильм стал визитной карточкой нашей Ассоциации каскадёров. А главной героиней вместо Веры Сотниковой стала Оля Кабо», — заявил он в беседе с pravda-nn.ru.

По словам Иншакова, актрисе даже доверили самой выполнять трюки.

«Мы отсняли весь фильм, но осталась финальная сцена, в которой нам надо было прыгать вместе из окна. Оля была напугана, но согласилась. Мы поднялись наверх, открыли окно, а сверху всё выглядит страшнее. Мы присели на подоконник и… прыгнули», — сообщил он.

Как отметил Иншаков, в фильм вошёл второй дубль, а Кабо стала почётным каскадёром.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».