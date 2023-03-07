Олег Басилашвили заявил, что всегда восхищался Андреем Мироновым
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«Это артист, которым я всегда восхищался: его пластикой, юмором, чёткостью, конкретностью создаваемых им ролей. Недаром он стал любимцем всех наших театральных и кинозрителей», — заявил он в беседе с ФАН.
Во вторник, 7 марта, Миронову исполнилось бы 82 года.
Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».