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Олег Басилашвили заявил, что всегда восхищался Андреем Мироновым

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Актёр, народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о своём отношении к Андрею Миронову, который 7 марта мог бы отметить очередной день рождения.
Олег Басилашвили заявил, что всегда восхищался Андреем Мироновым
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

«Это артист, которым я всегда восхищался: его пластикой, юмором, чёткостью, конкретностью создаваемых им ролей. Недаром он стал любимцем всех наших театральных и кинозрителей», — заявил он в беседе с ФАН.

Во вторник, 7 марта, Миронову исполнилось бы 82 года.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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