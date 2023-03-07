В Музее Москвы открылась выставка «Индустрия советских образов»
- РИА Новости
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Об этом сообщает ОТР.
«Самое главное, чего ждут от такой выставки, — это, конечно, одежда: платья, образы, костюмы. То есть то, что привлекает самую широкую публику», — заявила гендиректор музея Анна Трапкова.
Среди экспонатов — платья, обувь, аксессуары, эскизы.
Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».