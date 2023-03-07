В Музее Москвы открылась выставка «Индустрия советских образов»

В Музее Москвы начала работу выставка «Индустрия советских образов». Она посвящена 100-летию первого советского ателье мод на Петровке.

Об этом сообщает ОТР.

«Самое главное, чего ждут от такой выставки, — это, конечно, одежда: платья, образы, костюмы. То есть то, что привлекает самую широкую публику», — заявила гендиректор музея Анна Трапкова.

Среди экспонатов — платья, обувь, аксессуары, эскизы.

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».