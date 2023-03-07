Актриса Немоляева рассказала о редком таланте Андрея Миронова
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«Я считаю, он принадлежал к тому типу актёров, которым подвластно любое амплуа. Он мог играть абсолютно всё. В любом проявлении он был роскошен. Мне безумно нравилась его совершенно невероятная работа в фильме «Обыкновенное чудо» у Марка Захарова, его выступления, где он пел. Он прекрасно пел, танцевал. В спектакле «Фигаро» он был совершенно безукоризненный. Бог наградил его всеми дарованиями», — заявила народная артистка РСФСР в беседе с ФАН.
Ранее Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».