Актриса Немоляева рассказала о редком таланте Андрея Миронова

Актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала об актёре театра и кино, артисте эстрады, народном артисте РСФСР Андрее Миронове в день его рождения 7 марта.

«Я считаю, он принадлежал к тому типу актёров, которым подвластно любое амплуа. Он мог играть абсолютно всё. В любом проявлении он был роскошен. Мне безумно нравилась его совершенно невероятная работа в фильме «Обыкновенное чудо» у Марка Захарова, его выступления, где он пел. Он прекрасно пел, танцевал. В спектакле «Фигаро» он был совершенно безукоризненный. Бог наградил его всеми дарованиями», — заявила народная артистка РСФСР в беседе с ФАН.

Ранее Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».