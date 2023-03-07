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Актёр Стас Ярушин назвал подарком судьбы участие в КВН

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Актёр Стас Ярушин, известный по сериалу «Универ», рассказал о своём опыте участия в КВН.
Актёр Стас Ярушин назвал подарком судьбы участие в КВН
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«Конечно, я благодарен судьбе: я играл всю свою жизнь в хоккей в Челябинске, а потом внезапно я попадаю в КВН. Если парни шли к Высшей лиге пять-шесть лет, чтобы попасть на Первый канал и работать там у (Александра. — RT) Маслякова, то я попал туда буквально за год», — поделился актёр в беседе с телеканалом «360».

Выступая с командами «Уездный город» и «Лица уральской национальности», получил колоссальный опыт, признался Ярушин.

Ранее портал Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».

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