Актёр Стас Ярушин назвал подарком судьбы участие в КВН

Актёр Стас Ярушин, известный по сериалу «Универ», рассказал о своём опыте участия в КВН.

«Конечно, я благодарен судьбе: я играл всю свою жизнь в хоккей в Челябинске, а потом внезапно я попадаю в КВН. Если парни шли к Высшей лиге пять-шесть лет, чтобы попасть на Первый канал и работать там у (Александра. — RT) Маслякова, то я попал туда буквально за год», — поделился актёр в беседе с телеканалом «360».

Выступая с командами «Уездный город» и «Лица уральской национальности», получил колоссальный опыт, признался Ярушин.

Ранее портал Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».