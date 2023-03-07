Узнать больше

Синоптик Вильфанд рассказал о погоде на 8 Марта в разных регионах России

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на 8 Марта в центре Европейской России погода будет необычной, ночью ожидается до -15 °С, а днём — до +2 °С.
Синоптик Вильфанд рассказал о погоде на 8 Марта в разных регионах России
  • РИА Новости

Такая погода ожидается в Московской, Владимирской, Воронежской, Тверской, Ярославской областях, передаёт URA.RU.

В то же время на юге европейской территории страны ожидается резкое потепление.

«Небывалое тепло с рекордными значениями устанавливается в Забайкалье. Там температура сейчас доходит до + 11 °С. Это нечто фантастическое. В Ростове-на-Дону будет +16…+17 °С, в Волгоградской, Астраханской областях примерно +13 °С…+15 °С… В центре и на юге Якутии тоже очень тёплая погода. Дневные температуры -5 °С…-7 °С», — сообщил синоптик в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ночь на вторник, 7 марта, в Новосибирске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить