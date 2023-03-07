Синоптик Вильфанд рассказал о погоде на 8 Марта в разных регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на 8 Марта в центре Европейской России погода будет необычной, ночью ожидается до -15 °С, а днём — до +2 °С.

Такая погода ожидается в Московской, Владимирской, Воронежской, Тверской, Ярославской областях, передаёт URA.RU.

В то же время на юге европейской территории страны ожидается резкое потепление.

«Небывалое тепло с рекордными значениями устанавливается в Забайкалье. Там температура сейчас доходит до + 11 °С. Это нечто фантастическое. В Ростове-на-Дону будет +16…+17 °С, в Волгоградской, Астраханской областях примерно +13 °С…+15 °С… В центре и на юге Якутии тоже очень тёплая погода. Дневные температуры -5 °С…-7 °С», — сообщил синоптик в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ночь на вторник, 7 марта, в Новосибирске.