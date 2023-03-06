Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Новосибирске 7 марта

В ночь на вторник, 7 марта, в Новосибирске прогнозируется усиление ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

«Возможно повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП», — говорится в сообщении.

Также возможен сильный гололёд.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.