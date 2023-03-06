Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии 8 марта

Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в ближайшие дни.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Во вторник и в среду в республике ожидается небольшой снег. Днём 8 марта преимущественно в южных районах осадки могут усилиться до умеренных.

Температура воздуха ночью составит -5...-10 °С, днём — -1...-6 °С.

В четверг, 9 марта, прогнозируется ветреная, тёплая и влажная погода. Ночью — -3...-8 °С, днём — 0...+4 °С, передаёт udm-info.ru.

Ранее синоптики челябинского Гидрометцентра спрогнозировали потепление до +5 °C в регионе 8 марта.