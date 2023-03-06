Актриса Панова прокомментировала ситуацию вокруг нового сезона сериала «Шифр»

Актриса Елена Панова рассказала о ситуации вокруг четвёртого сезона сериала «Шифр».

«Планируются съёмки четвёртого сезона «Шифра», но больше я ничего не могу сказать — таковы условия договора», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Третий сезон создатели проекта посвятили актёру Сергею Пускепалису, который играл в сериале одну из ролей.

20 сентября стало известно, что актёр, режиссёр и художественный руководитель Театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Заслуженному артисту России было 56 лет.