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Актриса Панова прокомментировала ситуацию вокруг нового сезона сериала «Шифр»

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Актриса Елена Панова рассказала о ситуации вокруг четвёртого сезона сериала «Шифр».
Актриса Панова прокомментировала ситуацию вокруг нового сезона сериала «Шифр»
  • РИА Новости

«Планируются съёмки четвёртого сезона «Шифра», но больше я ничего не могу сказать — таковы условия договора», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Третий сезон создатели проекта посвятили актёру Сергею Пускепалису, который играл в сериале одну из ролей.

20 сентября стало известно, что актёр, режиссёр и художественный руководитель Театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Заслуженному артисту России было 56 лет.

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