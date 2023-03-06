Синоптики спрогнозировали потепление до +5 °C в Челябинской области

Синоптики Челябинского гидрометцентра спрогнозировали потепление до +5 °C в регионе 8 марта.

Об этом сообщает URA.RU.

Ночью с 6 по 7 марта в Челябинской области температура до -8...-13 °C, местами до -18 °C. Днём до 0 °C. Будет идти небольшой снег.

В ночь с 7 по 8 марта температура до -13 °C, с 8 по 9 марта до -9 °C. Днём от -4° до +5 °C.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.