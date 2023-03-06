Терапевт Тимощенко рассказала о пользе средиземноморской диеты для упругости кожи

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что средиземноморская диета может быть полезна для тех, кто хочет повысить упругость кожи.

В беседе с Life.ru она уточнила, что средиземноморская диета — это рацион с высоким содержанием клетчатки, витаминов, микроэлементов и источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

«Однако существуют продукты, употребление которых рекомендовано ограничить. Это продукты с высоким гликемическим индексом, высоким содержанием жира и соли», — сказала эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.