Терапевт Тимощенко рассказала о пользе средиземноморской диеты для упругости кожи
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В беседе с Life.ru она уточнила, что средиземноморская диета — это рацион с высоким содержанием клетчатки, витаминов, микроэлементов и источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
«Однако существуют продукты, употребление которых рекомендовано ограничить. Это продукты с высоким гликемическим индексом, высоким содержанием жира и соли», — сказала эксперт.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.