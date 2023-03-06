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Метеоролог Позднякова назвала дату прихода климатической весны в Москву

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что климатическая весна начинается, когда в регионе устанавливается положительная среднесуточная температура.
Метеоролог Позднякова назвала дату прихода климатической весны в Москву
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» она сообщила, что метеорологическая весна придёт в столицу во второй декаде марта.

«Рассчитываем, что где-то 18—20 марта столичный регион придёт в состояние метеорологической весны», — уточнила она.

Ранее сайт Newinform передавал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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