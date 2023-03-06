Реконструкцию Егорьевского историко-художественного музея завершили в Подмосковье

В Московской области завершилась реконструкция Егорьевского историко-художественного музея. В ходе ремонта строители восстановили некоторые утраченные элементы декора.

В Министерстве жилищной политики области сообщили, что обновлённая постройка музея поставлена на кадастровый учёт, передаёт телеканал «360».

Специалисты укрепили фундамент здания, заменили деревянные перекрытия и кровлю.

При выполнении работ была восстановлена историческая лепнина на фасаде здания. Также строителям удалось вернуть музею крыльцо, которое было утрачено.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.