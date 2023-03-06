Художественный музей «Арт-Донбасс» открыл в Москве три выставки детского рисунка
- РИА Новости
Первая экспозиция — «Родом из детства. Корней Чуковский», передаёт «Вечерняя Москва».
Две другие — «Открывая Пришвина» и «По мотивам произведений Некрасова».
Всего в «Меридиане» представлено около 90 картин, которые «Арт-Донбасс» собирал на протяжении трёх лет.
«Все рисунки очень яркие и добрые. Мы видим, что дети пишут радостные сюжеты», — прокомментировала директор музея «Арт-Донбасс», член Ассоциации искусствоведов России Екатерина Калиниченко.
Ранее, по сообщениям «Взгляда», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».