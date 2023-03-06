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Художественный музей «Арт-Донбасс» открыл в Москве три выставки детского рисунка

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В центре культуры и искусства «Меридиан» в Москве открылись три выставки детского рисунка. Картины предоставил художественный музей «Арт-Донбасс».
Художественный музей «Арт-Донбасс» открыл в Москве три выставки детского рисунка
  • РИА Новости

Первая экспозиция — «Родом из детства. Корней Чуковский», передаёт «Вечерняя Москва».

Две другие — «Открывая Пришвина» и «По мотивам произведений Некрасова».

Всего в «Меридиане» представлено около 90 картин, которые «Арт-Донбасс» собирал на протяжении трёх лет.

«Все рисунки очень яркие и добрые. Мы видим, что дети пишут радостные сюжеты», — прокомментировала директор музея «Арт-Донбасс», член Ассоциации искусствоведов России Екатерина Калиниченко.

Ранее, по сообщениям «Взгляда», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».

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