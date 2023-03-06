В МЧС Приморского края напомнили об опасности езды на автомобиле в туман

В ГУ МЧС России по Приморскому краю предупредили об опасности поездок на автомобиле в туман, который ожидается в регионе в начале весны.

Об этом сообщает vostokmedia.ru.

По словам специалистов, во время тумана водителям рекомендуется снизить скорость, включить ближний свет фар и противотуманные фары, занять центральное положение между линиями разметки, раз в несколько минут подавать сигналы клаксоном.

Не стоит в таких погодных условиях приближаться к едущему впереди автомобилю, парковаться в пределах дороги, обгонять другие авто.

Ранее сайт Newinform передавал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.