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В МЧС Приморского края напомнили об опасности езды на автомобиле в туман

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В ГУ МЧС России по Приморскому краю предупредили об опасности поездок на автомобиле в туман, который ожидается в регионе в начале весны.
В МЧС Приморского края напомнили об опасности езды на автомобиле в туман
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.ru.

По словам специалистов, во время тумана водителям рекомендуется снизить скорость, включить ближний свет фар и противотуманные фары, занять центральное положение между линиями разметки, раз в несколько минут подавать сигналы клаксоном.

Не стоит в таких погодных условиях приближаться к едущему впереди автомобилю, парковаться в пределах дороги, обгонять другие авто.

Ранее сайт Newinform передавал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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