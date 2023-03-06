В Хабаровском крае намерены довести число держателей «Пушкинских карт» в 2023 году до 86 тысяч человек

В Хабаровском крае рассказали о планах реализации проекта «Пушкинская карта» на 2023 год.

Об этом сообщают newizv.ru со ссылкой на слова первого вице-губернатора края Александра Никитина.

По его словам, в 2022 году участниками программы стали 112 учреждений культуры края, а в 2023-м к ней среди прочих подключатся цирк и зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

«В 2023 году мы поставили цель обеспечить не менее 110 гастрольных выездов в районы края, а это значит, что молодёжь, имеющая на руках «Пушкинские карты», за счёт федеральных средств может посетить выставочные проекты, спектакли, концертные программы ведущих краевых коллективов», — отметил вице-губернатор.

Также он добавил, что в 2023 году планируется довести число держателей карт до 86 тыс. К концу 2022-го их было 67 тыс.

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