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Синоптики спрогнозировали потепление в Челябинской области 4 — 6 марта

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В Челябинской области 4 — 6 марта прогнозируется потепление.
Синоптики спрогнозировали потепление в Челябинской области 4 — 6 марта
  • Gettyimages.ru
  • © J_rg Farys / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на 4 марта в Челябинской области температура опустится до -10...-15 °С, местами до -20 °С. Днём наступит резкое потепление до +1 °С», — заявили синоптики.

С 5 по 6 марта ожидаются ночные температуры -3...-9 °С, днём -3...+2 °С.

Порывы ветра местами составят 15 м/с.

«Все три дня, с 4 по 6 марта, в области будут идти снегопады», — говорится в сообщении.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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