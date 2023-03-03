Реконструкцию колокольни Морского собора в Петербурге собираются закончить в конце года
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
СПбГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» выберет на тендере исполнителя, которому предстоит завершить начатые работы по восстановлению колокольни Николо-Богоявленского Морского собора. Уже известно, что работы завершатся во второй половине декабря.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.