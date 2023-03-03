В Ставропольском крае рассказали о программе культурных мероприятий на 2023 год

Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачёва заявила, что в 2023 году в регионе пройдёт много крупных фестивалей и конкурсов.

Об этом сообщает newstracker.ru.

В частности, запланирован национальный патриотический проект «Родники России».

«Гала-концерт мы запланировали на сентябрь, куда приедут финалисты, и в режиме онлайн, как «Евровидение», надеемся, что голосовать за лучших будет вся Россия», — отметила Лихачёва.

Также должен пройти фестиваль творческих союзов «Белая акация», Международный конкурс пианистов и «Шаляпинские сезоны».

Ранее URA.RU сообщало, что выставка «Шедевры мастеров парижской школы» откроется 3 марта в Екатеринбурге. Она продлится до 21 мая.