В Ставропольском крае рассказали о программе культурных мероприятий на 2023 год
Об этом сообщает newstracker.ru.
В частности, запланирован национальный патриотический проект «Родники России».
«Гала-концерт мы запланировали на сентябрь, куда приедут финалисты, и в режиме онлайн, как «Евровидение», надеемся, что голосовать за лучших будет вся Россия», — отметила Лихачёва.
Также должен пройти фестиваль творческих союзов «Белая акация», Международный конкурс пианистов и «Шаляпинские сезоны».
Ранее URA.RU сообщало, что выставка «Шедевры мастеров парижской школы» откроется 3 марта в Екатеринбурге. Она продлится до 21 мая.