Актёр Маклаков рассказал о работе с Риммой Марковой

Актёр Алексей Маклаков поделился воспоминаниями о работе с Риммой Марковой, которой 3 марта исполнилось бы 98 лет.

«В «Ночном дозоре» состоялась моя встреча с великой русской актрисой. Потрясающая, с хорошим чувством юмора. Уникальная актриса», — заявил Маклаков в беседе с ФАН.

Как отметил актёр, ему было очень приятно работать с Марковой. Она была открытой и доброжелательной.

По мнению Маклакова, народная любовь к актрисе ещё долго не ослабнет.

«На мой взгляд, она внесла большой вклад, который будут помнить многие поколения», — добавил артист.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».