В столице стартовал фестиваль «Московская студенческая весна»

В столице начался фестиваль «Московская студенческая весна». В нём смогут принять участие студенты 70 университетов города.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Конкурс будет проводиться с марта по май. В марте состоятся внутренние отборы в вузах. В апреле пройдут соревнования между округами Москвы.

Далее организуют общегородское состязание. В финале пройдёт заключительный гала-концерт и вручение наград.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что отделение российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» открыли на базе Президентской академии в Екатеринбурге.