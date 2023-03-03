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В Хабаровском крае заявили об успешной реализации программы «Пушкинская карта»

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В Хабаровском крае прокомментировали ход реализации программы «Пушкинская карта».
В Хабаровском крае заявили об успешной реализации программы «Пушкинская карта»
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

По «Пушкинской карте» молодёжь от 14 до 22 лет может познакомиться с шедеврами профессионального искусства. Регион стал лидером в ДФО по количеству доступных для молодых людей мероприятий. Их насчитывается более 3,5 тыс.

Отмечается, что обладателями карт в крае стали около 67 тыс. человек. В 2023 году планируется довести число держателей до 86 тыс.

В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.

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