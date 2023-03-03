Жителей Пермского края предупредили о ливневых снегопадах на выходных
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Об этом информирует URA.RU.
Снегопады начнутся с вечера пятницы, 3 марта.
В субботу ночью над центральным и южным районами края пройдёт тёплый фронт, в результате чего в этих частях региона ожидается до -13 °С, на севере и востоке — до -22 °С. Днём потеплеет до -1…-3 °С, в северных и восточных регионах — до -4…-8 °С.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.