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Синоптик Леус рассказал, что на выходных в Москве будет около 0 °С

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 3 марта в столице ожидается первая весенняя оттепель.
Синоптик Леус рассказал, что на выходных в Москве будет около 0 °С
  • РИА Новости

В пятницу температура будет держаться на уровне +1…+3 °С. Погода будет преимущественно облачной, стоит ожидать мокрого снега, поделился синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».

В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, в столице будет облачно, возможен небольшой снег.

На выходных дневные температуры до 0 °С, ночью — от -2 до -5 °С, местами гололедица.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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