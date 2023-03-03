Синоптик Леус рассказал, что на выходных в Москве будет около 0 °С

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 3 марта в столице ожидается первая весенняя оттепель.

В пятницу температура будет держаться на уровне +1…+3 °С. Погода будет преимущественно облачной, стоит ожидать мокрого снега, поделился синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».

В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, в столице будет облачно, возможен небольшой снег.

На выходных дневные температуры до 0 °С, ночью — от -2 до -5 °С, местами гололедица.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.