Русский музей Петербурга представил выставку работ художников-нонконформистов
Об этом сообщает ФАН.
На выставке представлены работы Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Эрнста Неизвестного и многих других.
Отмечается, что собрание работ представлено в Мраморном дворце Русского музея.
Организатором выставки стала коллекционер и директор частного Музея AZ Наталия Опалева.
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