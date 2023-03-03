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Русский музей Петербурга представил выставку работ художников-нонконформистов

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В Санкт-Петербурге открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту». Она продлится до 29 мая.

Об этом сообщает ФАН.

На выставке представлены работы Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Эрнста Неизвестного и многих других.

Отмечается, что собрание работ представлено в Мраморном дворце Русского музея.

Организатором выставки стала коллекционер и директор частного Музея AZ Наталия Опалева.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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