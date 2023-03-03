Русский музей Петербурга представил выставку работ художников-нонконформистов

В Санкт-Петербурге открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту». Она продлится до 29 мая.

Об этом сообщает ФАН. На выставке представлены работы Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Эрнста Неизвестного и многих других. Отмечается, что собрание работ представлено в Мраморном дворце Русского музея. Организатором выставки стала коллекционер и директор частного Музея AZ Наталия Опалева. Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.