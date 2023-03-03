Синоптики спрогнозировали ночные морозы до -16 °C в Новосибирской области 5 марта

Синоптики спрогнозировали ночное похолодание до -16 °C в Новосибирской области в преддверии Международного женского дня.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на данные Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирске ночью 4 марта температура -10...-11 °C, днём -5...-7 °C.

Ночью 5 марта на северо-западе области до -16 °C, в Новосибирске — до -10 °C.

Потепление в регион придёт 7 марта.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.