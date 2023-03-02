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В Тюменской области 90 школьников и студентов стали представителями «Пушкинской карты»

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В Тюменской области 90 школьников и студентов будут представителями «Пушкинской карты». Им предстоит рассказывать сверстникам о мероприятиях, а также принимать участие в разработке новых форм сотрудничества с молодёжью.
В Тюменской области 90 школьников и студентов стали представителями «Пушкинской карты»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«О желании участвовать в проекте заявили почти 400 молодых людей. Это означает неравнодушие ребят к культуре, к её развитию в регионе, к новинкам, которые предлагают сегодня культурные учреждения, и то, что они понимают, что свой культурный досуг можно организовать за счёт государства, сэкономив при этом семейный бюджет», — заявила директор Департамента культуры Елена Майер.

Всего в регионе выдано более 103,5 тыс. «Пушкинских карт».

Ранее URA.RU сообщало, что выставка «Шедевры мастеров парижской школы» откроется 3 марта в Екатеринбурге. Она продлится до 21 мая.

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