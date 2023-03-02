В Удмуртии представят самоучители удмуртского и татарского языков

В Удмуртии 6 марта представят самоучители удмуртского и татарского языков.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Дома дружбы народов региона.

Книга «Я сам: самоучитель удмуртского языка» была издана в конце 2022 года. Её автор — доктор филологических наук, профессор Алексей Арзамазов.

В том же году вышла книга «Татарский язык с нуля: самоучитель для начинающих», автором которой является этнолог, языковой активист и переводчик Максим Кузнецов.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.