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Оренбургские библиотеки получат более 5 млн рублей на обновление книжного фонда

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Библиотеки Оренбургской области получат более 5 млн рублей на обновление книжного фонда.
Оренбургские библиотеки получат более 5 млн рублей на обновление книжного фонда
  • Gettyimages.ru
  • © tomazl

Об этом сообщает RIA56.

«Оренбуржье участвует практически во всех крупнейших федеральных конкурсах и проектах — как отраслевых, так и общероссийских. Это позволяет нам привлекать в регион средства на модернизацию всех сфер — от спорта до ЖКХ», — заявил губернатор Денис Паслер.

Книжный фонд пополнится литературно-художественными изданиями, научно-популярной, справочной, образовательной, детской литературой, а также специальной литературой для слабовидящих и незрячих.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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