Оренбургские библиотеки получат более 5 млн рублей на обновление книжного фонда
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Об этом сообщает RIA56.
«Оренбуржье участвует практически во всех крупнейших федеральных конкурсах и проектах — как отраслевых, так и общероссийских. Это позволяет нам привлекать в регион средства на модернизацию всех сфер — от спорта до ЖКХ», — заявил губернатор Денис Паслер.
Книжный фонд пополнится литературно-художественными изданиями, научно-популярной, справочной, образовательной, детской литературой, а также специальной литературой для слабовидящих и незрячих.
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