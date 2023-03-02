Оренбургские библиотеки получат более 5 млн рублей на обновление книжного фонда

Библиотеки Оренбургской области получат более 5 млн рублей на обновление книжного фонда.

Об этом сообщает RIA56.

«Оренбуржье участвует практически во всех крупнейших федеральных конкурсах и проектах — как отраслевых, так и общероссийских. Это позволяет нам привлекать в регион средства на модернизацию всех сфер — от спорта до ЖКХ», — заявил губернатор Денис Паслер.

Книжный фонд пополнится литературно-художественными изданиями, научно-популярной, справочной, образовательной, детской литературой, а также специальной литературой для слабовидящих и незрячих.

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