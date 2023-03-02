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Праправнучка Бенуа рассказала о музее архитектора в Петербурге

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Анастасия Мурзина-Бенуа, праправнучка архитектора Леонтия Бенуа, рассказала о музее-квартире деда в Санкт-Петербурге.
Праправнучка Бенуа рассказала о музее архитектора в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

«Этот доходный дом на 3-й линии Васильевского острова построил мой прапрадед Леонтий Николаевич Бенуа в 1897 году. И здесь же он спроектировал на четвёртом этаже для себя и своей семьи квартиру. Она была значительно больше, чем сейчас, и соединялась с дворовым флигелем, где находилась знаменитая на весь Петербург мастерская Леонтия Николаевича», — заявила Мурзина-Бенуа в беседе с «Петербургским дневником».

Она отметила, что всю жизнь увлекалась изучением семейной истории, поэтому с радостью делится с гостями всем, что знает и помнит. Музею почти 13 лет, и Мурзина-Бенуа полностью посвятила себя этой работе.

«Но многие экспонаты здесь принадлежат не мне — их предоставляют наши родственники, причём экспозиция постоянно меняется. Наш музей — это поистине семейное дело», — добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что выставка «Шедевры мастеров парижской школы» откроется 3 марта в Екатеринбурге. Она продлится до 21 мая.

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