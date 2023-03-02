Реставрация Дворца эмира Бухарского в Железноводске завершится в 2024 году
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу города.
Отмечается, что в настоящее время строители приступили к внешней отделке здания. До этого они провели противоаварийные и кровельные работы, а также реставрацию внутренних помещений.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.