Реставрация Дворца эмира Бухарского в Железноводске завершится в 2024 году

Реставрацию Дворца эмира Бухарского в Железноводске планируют завершить до конца 2024 года.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу города.

Отмечается, что в настоящее время строители приступили к внешней отделке здания. До этого они провели противоаварийные и кровельные работы, а также реставрацию внутренних помещений.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.