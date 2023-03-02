В «Театре Терезы Дуровой» в марте состоится премьера спектакля о Маяковском

Режиссёр Тереза Дурова рассказала о готовящейся премьере спектакля о Владимире Маяковском «Без галош элегантнее», премьера которого в «Театре Терезы Дуровой» намечена на 15 марта.

«В спектакле мы читаем стихи Бурлюка, Хлебникова, потому что это та среда, в которой рос гений Маяковского. Хлебников прекрасен, Лифшиц — поэты разные, каждый талантлив по-своему. А тогда это были молодые ребята, которые собирались вместе и читали стихи, ездили по городам и зарабатывали деньги, давая концерты. Шутили, веселились», — сказала Дурова «Российской газете».

По её словам, в спектакле также будет много джаза авторства композитора и музыканта Сергея Кондратьева.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.