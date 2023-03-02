В Тюменской области напомнили нюансы получения выплат из маткапитала
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России.
Как уточняется, условия для получения средств остались прежними: среднедушевой доход не должен превышать двух прожиточных минимумов на человека.
Чтобы возобновить выплаты, назначенные до 2023 года, следует написать заявление на каждого ребёнка в семье отдельно.
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.