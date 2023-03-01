Депутат Бурматов прокомментировал новые поправки в закон об ответственном обращении с животными

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал новые поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые ужесточают правила продажи в зоомагазинах.

«Ряд крупных сетей зоомагазинов понимают, что правила продажи животных ужесточены, и в добровольном порядке прекратили продажи, понимая, что не смогут обеспечить нормальные условия их содержания. Они понимают, что те условия, в которых содержатся животные сейчас, несут больше репутационных издержек — люди задают вопросы», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, продажа животных составляет только 5% от общей выручки зоомагазинов.

Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.