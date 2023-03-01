Узнать больше

Депутат Бурматов прокомментировал новые поправки в закон об ответственном обращении с животными

Короткая ссылка
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал новые поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые ужесточают правила продажи в зоомагазинах.
Депутат Бурматов прокомментировал новые поправки в закон об ответственном обращении с животными
  • Gettyimages.ru

«Ряд крупных сетей зоомагазинов понимают, что правила продажи животных ужесточены, и в добровольном порядке прекратили продажи, понимая, что не смогут обеспечить нормальные условия их содержания. Они понимают, что те условия, в которых содержатся животные сейчас, несут больше репутационных издержек — люди задают вопросы», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, продажа животных составляет только 5% от общей выручки зоомагазинов.

Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить