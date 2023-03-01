Первые весенние ярмарки в Новосибирске состоятся 3 и 4 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-центр мэрии.
«Калининцев приглашают посетить сельскохозяйственные ярмарки, на которых представят широкий ассортимент продовольственных товаров от 20 товаропроизводителей из Сузунского, Доволенского и Черепановского районов Новосибирской области», — заявили в мэрии.
Посетители смогут купить мясную, молочную, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, продукцию пчеловодства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.