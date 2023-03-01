Первые весенние ярмарки в Новосибирске состоятся 3 и 4 марта

Первые весенние ярмарки в Новосибирске состоятся в ближайшие пятницу и субботу — 3 и 4 марта. Они пройдут в Калининском районе.

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-центр мэрии.

«Калининцев приглашают посетить сельскохозяйственные ярмарки, на которых представят широкий ассортимент продовольственных товаров от 20 товаропроизводителей из Сузунского, Доволенского и Черепановского районов Новосибирской области», — заявили в мэрии.

Посетители смогут купить мясную, молочную, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, продукцию пчеловодства.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.