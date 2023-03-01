Узнать больше

Первые весенние ярмарки в Новосибирске состоятся 3 и 4 марта

Короткая ссылка
Первые весенние ярмарки в Новосибирске состоятся в ближайшие пятницу и субботу — 3 и 4 марта. Они пройдут в Калининском районе.
Первые весенние ярмарки в Новосибирске состоятся 3 и 4 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-центр мэрии.

«Калининцев приглашают посетить сельскохозяйственные ярмарки, на которых представят широкий ассортимент продовольственных товаров от 20 товаропроизводителей из Сузунского, Доволенского и Черепановского районов Новосибирской области», — заявили в мэрии.

Посетители смогут купить мясную, молочную, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, продукцию пчеловодства.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить