Синоптик Шепоренко спрогнозировала морозы в Свердловской области в начале марта

Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в начале марта.

«Ближайшие дни будут морозные: -15 °С, на севере области — -20...-25 °С. Затем, 5—6-го числа, дойдёт до оттепели, но оттепели будут неустойчивыми и будут сменяться более низкими температурами», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в целом первая половина марта в регионе будет довольно холодной, зимней, без таяния.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.