Исследование: творческие мастер-классы стали одним из самых популярных подарков на 8 Марта

Аналитики «Авито Услуги» назвали самые популярные подарки в России на 8 Марта.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

В списке лидируют услуги по организации творческих мастер-классов. Ещё один популярный формат подарка — бьюти-девичники.

Также вырос спрос на десерты и букеты, изготовленные на заказ.

Кроме того, пользуются популярностью композиции из воздушных шаров, авторские открытки, съедобные букеты.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что средний чек на букет к 8 Марта вырастет на 10—12% в 2023 году по сравнению с 2022-м.