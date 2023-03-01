В Благовещенске ввели режим повышенной готовности из-за выхода грунтовых вод

В Благовещенске ввели режим повышенной готовности из-за выхода на поверхность грунтовых вод в некоторых районах.

Об этом сообщают newizv.ru со ссылкой на постановление о введении режима.

Как уточняется, органы управления и силы благовещенского городского звена амурской территориальной системы ликвидации ЧС, а также поисково-спасательный отряд, приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.