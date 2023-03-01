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Агроном Викулов назвал температурный режим важным условием для качественной рассады

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Агроном Владимир Викулов рассказал, как подготовить качественную рассаду.

В беседе с Радио Sputnik он отметил, что важно обеспечить растениям хорошее освещение. 

Другое важное условие — температурный режим. Если нет солнца, можно воспользоваться фитолампами — их обычно включают на 12 часов.

Некоторые культуры плохо растут в тёплых помещениях и при высокой температуре, предупредил агроном. В их число входит, например, капуста, которая не вырастет при температуре +25 °С.

Ранее телеканал «360» передавал, что сеть из 30 экологических клубов «Зелёная лига» при вузах России откроется в регионах при поддержке Российского экологического оператора, который уже объявил сбор заявок от экоклубов на вступление в лигу.

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