Агроном Викулов назвал температурный режим важным условием для качественной рассады

Агроном Владимир Викулов рассказал, как подготовить качественную рассаду.

В беседе с Радио Sputnik он отметил, что важно обеспечить растениям хорошее освещение.

Другое важное условие — температурный режим. Если нет солнца, можно воспользоваться фитолампами — их обычно включают на 12 часов.

Некоторые культуры плохо растут в тёплых помещениях и при высокой температуре, предупредил агроном. В их число входит, например, капуста, которая не вырастет при температуре +25 °С.

Ранее телеканал «360» передавал, что сеть из 30 экологических клубов «Зелёная лига» при вузах России откроется в регионах при поддержке Российского экологического оператора, который уже объявил сбор заявок от экоклубов на вступление в лигу.