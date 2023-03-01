Узнать больше

Грунтовые воды вышли на поверхность в Благовещенске

Короткая ссылка
Грунтовые воды вышли на поверхность в некоторых местах Благовещенска, введён режим повышенной готовности.

«В Благовещенске введён режим повышенной готовности 1 марта», — приводит РИА Новости сообщение администрации областного центра Приамурья.

Отмечается, что грунтовые воды вышли на поверхность в районе улицы Песчаная, Литер 2, посёлка Мясокомбинат, улицы Садовой, 26, села Садовое.

Также зафиксировано повышение уровня реки Бурхановки в районе гаражей возле ДОСААФ по улице Калинина.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Удмуртия заявили о возможности подтопления в период весеннего паводка в 24 населённых пунктах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить