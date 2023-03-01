Грунтовые воды вышли на поверхность в Благовещенске

Грунтовые воды вышли на поверхность в некоторых местах Благовещенска, введён режим повышенной готовности.

«В Благовещенске введён режим повышенной готовности 1 марта», — приводит РИА Новости сообщение администрации областного центра Приамурья.

Отмечается, что грунтовые воды вышли на поверхность в районе улицы Песчаная, Литер 2, посёлка Мясокомбинат, улицы Садовой, 26, села Садовое.

Также зафиксировано повышение уровня реки Бурхановки в районе гаражей возле ДОСААФ по улице Калинина.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Удмуртия заявили о возможности подтопления в период весеннего паводка в 24 населённых пунктах.