Артист Мартиросян назвал Татьяну Васильеву уникальной актрисой
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В беседе с НСН он отметил высокий уровень профессионализма Васильевой.
«В своё время её называли лучшей актрисой поколения. Она замечательная трагикомичная артистка. Умение играть в этом жанре — очень большая редкость: ты начинаешь хохотать и тут же могут появиться слёзы, в зависимости от того, насколько интересно всё выстроено. Действительно уникальная актриса», — добавил Мартиросян.
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