Артист Мартиросян назвал Татьяну Васильеву уникальной актрисой

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Георгий Мартиросян поздравил с днём рождения актрису, телеведущую, народную артистку России Татьяну Васильеву.

В беседе с НСН он отметил высокий уровень профессионализма Васильевой.

«В своё время её называли лучшей актрисой поколения. Она замечательная трагикомичная артистка. Умение играть в этом жанре — очень большая редкость: ты начинаешь хохотать и тут же могут появиться слёзы, в зависимости от того, насколько интересно всё выстроено. Действительно уникальная актриса», — добавил Мартиросян.

Ранее Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».