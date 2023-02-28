Актёр Вдовиченков рассказал о реалистичности съёмок фильма «Декабрь»

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков рассказал о съёмках в картине Клима Шипенко «Декабрь».

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что был поражён реалистичностью съёмочного павильона.

«Когда я впервые оказался в павильоне в Питере, был в шоке. Заходишь, а там целый город: проезжают какие-то машины, вокруг дома, деревья, лошади скачут. Я Климу тогда сказал: «Ну ты просто король блокбастеров!» Всё было так технично сделано, просто невероятно», — сказал Вдовиченков.

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